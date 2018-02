Michael Saunders invité au camp des Pirates

Le joueur de baseball canadien Michael Saunders a conclu un contrat des ligues mineures avec les Pirates de Pittsburgh, mercredi, et il pourra ainsi rejoindre l’équipe au camp d’entraînement en Floride.

Âgé de 31 ans, Saunders a connu une saison décevante en 2017, disputant un total de 73 matchs avec les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,202 et frappé six circuits.

L’athlète natif de Victoria, en Colombie-Britannique, avait davantage impressionné lors de la campagne précédente. Il avait réussi 24 longues balles dans l’uniforme des Jays, étant d’ailleurs invité au match des étoiles du baseball majeur.