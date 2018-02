Marc Staal et Alexandar Georgiev affronteront le CH

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Alain Vigneault, a indiqué mercredi que le défenseur Marc Staal effectuera un retour au jeu lors du match de jeudi contre le Canadien de Montréal, tandis que le gardien Alexandar Georgiev disputera la première rencontre de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Blessé au cou, Staal n’a pas joué depuis le 3 février. Cette saison, le vétéran de 31 ans a récolté un but et six mentions d’aide en 50 parties, affichant un différentiel de +6.

Pour sa part, Georgiev prendra la place de Henrik Lundqvist, qui connaît des ennuis en 2017-2018. Rappelé du club-école situé à Hartford plus tôt ce mois-ci, le Russe a présenté un dossier de 12-11-2, une moyenne de buts alloués de 2,97 et un taux d’efficacité de ,908 dans la Ligue américaine.

Par ailleurs, l’attaquant Chris Kreider pourrait renouer avec l’action vendredi ou dimanche, selon Vigneault. L’Américain est inactif depuis le 27 décembre à cause d’un caillot sanguin.