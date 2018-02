Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 20 février 2018.

Résultats

Floride 0 – TORONTO 1

Columbus 2 – NEW JERSEY 1

– NEW JERSEY 1 Montréal 2 – PHILADELPHIE 3 (prolongation)

(prolongation) Tampa Bay 4 – WASHINGTON 2

– WASHINGTON 2 Nashville 3 – DETROIT 2

– DETROIT 2 San Jose 3 – ST. LOUIS 2

– ST. LOUIS 2 Los Angeles 4 – WINNIPEG 3

– WINNIPEG 3 Boston 3 – EDMONTON 2

– EDMONTON 2 Colorado 5 – VANCOUVER 4 (prolongation)

Encore 40 arrêts pour Andersen

Le gardien des Leafs Frederik Andersen a bloqué les 40 tirs dirigés vers lui pour permettre à son équipe de l’emporter 1-0 face aux Panthers.

Il s’agit d’un deuxième blanchissage de 40 arrêts cette saison pour Andersen.

Andersen atteint le plateau des 30 victoires pour la troisième fois de sa carrière.

Cinq points pour Barrie

Tyson Barrie (1B, 4A) a marqué le but égalisateur avec trois minutes à faire à la troisième période et a amassé une aide sur le but gagnant de Nathan MacKinnon en prolongation dans un gain de l'Avalanche sur les Canucks.

L’Avalanche est revenu de l’arrière d’un retard de 4-1 et a marqué tous leurs buts en avantage numérique.

Barrie a établi un record pour un défenseur de l’histoire de l’organisation de l’Avalanche/Nordiques pour le nombre de points dans un match de saison régulière. Il est le deuxième défenseur à obtenir un match de cinq points cette saison, après Ryan Pullock des Islanders.

MacKinnon a porté son total de points cette saison à 65, un sommet pour lui. Avec 1,27 point/match, il est au deuxième rang de cette catégorie, derrière Nikita Kucherov (1,30 pts/match) du Lighning.

Victoire pour les Bruins et les Flyers

Les Bruins ont surmonté un déficit de 2-0 en troisième période et David Krejci a marqué le but vainqueur avec un peu plus d’une minute à faire en troisième période pour porter la fiche de la formation du Massachusetts à 13-1-2 à leurs 16 derniers matchs à l’étranger.

Les Bruins sont à un point du Lightning, qui est au sommet de la section Atlantique.

Jakub Voracek (2B, 1A) a égalé la marque avec 1:25 à faire à la troisième période et a trouvé le filet en prolongation alors que les Flyers ont porté à neuf leur séquence de matchs avec au moins un point.

Voracek est devenu le deuxième joueur de l’histoire des Flyers à marquer le but égalisateur dans les deux dernières minutes de la troisième période et à trouver le fond du filet en prolongation en saison régulière, joignant Joni Pitkanen (novembre 2005).

Le saviez-vous?

Les Flyers n’ont pas accordé d’avantage numérique à leurs rivaux lors de leurs trois dernières parties. Ils sont la deuxième équipe en 40 ans à réussir pareil exploit (Flames en 2015).

40 victoires pour le Lightning

Le Lightning, grâce à sa victoire sur les Capitals, est devenu la première équipe cette saison à atteindre le plateau des 40 gains.

La formation floridienne a réussi l’exploit en 60 parties, le plus petit nombre de rencontres de son histoire.

Brayden Point propulse le Lightning - TVA Sports

Saros mène les Preds à la victoire

Juuse Saros a réalisé 34 arrêts pour permettre aux Predators de défaire les Red Wings.

La formation de Nashville est maintenant à un point des Golden Knights, au sommet de l’Association de l’Ouest.

Les Predators ont amassé au moins un point à leurs huit dernières sorties à l’étranger.

La séquence de Hall se poursuit

Les Devils ont peut-être été défaits par les Blue Jackets, mais Taylor (1B) a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 12 et à ses 19 dernières apparitions. Hall a amassé au moins un point lors de chaque match des Devils en 2018.

Avec ses 12 matchs consécutifs avec au moins un point, Hall égale la séquence de David Pastrnak, des Bruins.

800 points pour Kopitar

L’attaquant des Kings Anze Kopitar a atteint le plateau des 800 points en carrière pour ainsi aider les Kings à remporter un troisième match consécutif.

Les Kings sont maintenant au troisième rang de la section Pacifique, avec 71 points, le même nombre que les Ducks. Les Kings ont toutefois joué un match de moins.

Matchs de mercredi (3)