Les Penguins entrent dans leur «vraie saison»

Les Penguins ont commencé leur saison en offrant des performances inégales, mais depuis quelques semaines, l’équipe fait flèche de tous bois.

«Il y a beaucoup de nos joueurs qui jouent énormément de hockey depuis quelques années. Parfois, les débuts de saison sont un peu plus lents, l'énergie n'est pas toujours là», a mentionné le défenseur Kristopher Letang, mercredi à #LavoieDubé.

La formation de la Pennsylvanie a cependant pu compter sur un certain réveil de ses meilleurs éléments pour y arriver.

«(Evgeni) Malkin est beau à voir aller, (Sidney) Crosby joue aussi bien et (Phil) Kessel produit énormément. Tous les joueurs mettent la main à pâte et on a de beaux résultats.»

