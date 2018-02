L'accessibilité nouvelle du bobsleigh au Québec

«Bobsleigh Canada fonctionne par recrutement d’athlètes qui pratiquent parfois d’autres disciplines, à haute vitesse de préférence, comme le football, le rugby, l’athlétisme, etc. On pouvait tester la vitesse de ces gens-là et les suggérer à l’équipe nationale, mais ils n’avaient pas goûté au feeling d’embarquer dans un bob à pleine vitesse. Maintenant, on est en mesure de leur donner la piqûre.» - Yannick Morin