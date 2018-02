La situation exceptionnelle des hockeyeurs canadiens aux JO

«C’est dommage, mais les moments de déception me reviennent en premier. Ma mère a pris une photo de moi sur le point de recevoir la médaille et une autre qui appartient peut-être au Comité olympique où on voit que je suis clairement malheureux. Cette médaille, on l’avait gagnée deux jours auparavant. On l’avait déjà gagnée. On s’était félicités en sortant du match contre la Tchécoslovaquie.» - Joé Juneau