Jakub Jerabek reconnaissant

Jakub Jerabek n’a pas beaucoup joué pour les Canadiens, mais a apprécié son séjour à Montréal avant d’être échangé aux Capitals de Washington, mercredi.

Avant le début de la saison 2017-2018, le défenseur souhaitait obtenir une chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et le CH a exaucé son souhait en lui octroyant un contrat d’un an d’une valeur de 925 000 $.

«Mon séjour à Montréal a été très bien pour ma copine et moi, a déclaré le Tchèque en entrevue téléphonique à #LavoieDubé sur les ondes de TVA Sports. Je suis reconnaissant de l’opportunité qui m’a été offerte pour jouer dans la meilleure ligue. J’ai juste hâte de faire partie de l’équipe de Washington.

«C’est un peu frénétique jusqu’à maintenant. Je suis arrivé dans le vestiaire à l’entraînement comme d’habitude. J’ai regardé le tableau et je n’étais pas inscrit dans la formation. Je suis allé demander aux entraîneurs ce qui se passait. On m’a dit que j’allais peut-être être échangé et demandé d’attendre une demi-heure.»

L’ancien arrière de la Ligue continentale de hockey (KHL) réussira-t-il à connaître davantage de succès chez les Capitals?

«Je viens juste de parler au directeur général, mais à personne d’autre. Je connais très bien Michal Kempny et un peu Jakub Vrana», s’est-il limité à commenter, n’en sachant pas plus sur l’organisation.

Jerabek, 26 ans, a inscrit un but et trois aides en 25 matchs avec les Canadiens.