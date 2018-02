Jakub Jerabek échangé aux Capitals

Les Canadiens de Montréal ont échangé le défenseur Jakub Jerabek aux Capitals de Washington, mercredi, obtenant en retour un choix de cinquième tour au repêchage de 2019.

Jerabek, 26 ans, n’a pas mal fait durant son court séjour avec le Tricolore en 2017-2018. Il a pris part à 25 matchs, obtenant un but et trois mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de -1. Le Tchèque a joué en moyenne 17 min 21 s par rencontre. Par ailleurs, sa dernière rencontre avec la formation montréalaise fut celle du 1er février face aux Hurricanes de la Caroline.

Jakub Jerabek: “I want to thank the Montreal Canadiens for everything. They offered me my 1st NHL contract and gave me an opportunity to play in the NHL. I wish them all the best. I’m excited to be joining Washington and look forward to getting started with my new team.”