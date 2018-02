Deux Canadiens dans le top 6 en demi-lune

Les Canadiens Noah Bowman et Mike Riddle ont terminé dans le top 6 à la compétition de demi-lune en ski acrobatique, mercredi soir (heure du Québec) aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Bowman (89,40) et Riddle (85,40) s’étaient placés en bonne position après leur première descente en terminant respectivement avec les deuxième et quatrième meilleurs pointages.

Bowman, de Calgary, a tenté le tout pour le tout lors de ses deuxième et troisième descentes pour espérer grimper au classement, lui qui était troisième après deux manches, mais en vain. Il a conclu en cinquième position.

Riddle, d’Edmonton, a également mis la pédale au plancher pour se hisser sur le podium, mais il n’a pas été en mesure d’atterrir toutes ses manœuvres si bien que son pointage obtenu lors de la première descente a prévalu et lui a conféré le sixième rang.

Riddle avait remporté la médaille d’argent lors des Jeux de Sotchi.

Après avoir raté ses deux premiers essais, l’Américain David Wise, champion olympique en titre, a fait fi de la pression et a livré la marchandise en obtenant 97,20 à sa troisième et dernière tentative. Il a ainsi remonté sur la plus haute marche du podium.

L’Américain Alex Ferreira a mérité l’argent grâce à une collecte de 96,40 points tandis que le Néo-Zélandais Nico Porteous, âgé de 16 ans, a récolté le bronze en vertu d’un pointage de 94,40.