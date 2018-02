Anthony Jackson-Hamel blessé sérieusement

Déjà affecté par un manque évident de profondeur, l’Impact risque d’avoir perdu Anthony Jackson-Hamel pour quelques semaines en raison d’une blessure à la cuisse subie en deuxième demie.

«J’ai l’impression que c’est sérieux, je pense que c’est une blessure à l’ischio qui va malheureusement l'handicaper», a soutenu l’entraîneur-chef Rémi Garde après la rencontre.

Si Jackson-Hamel doit s’absenter pour une période prolongée, Garde devra se fier à Matteo Mancosu, un joueur de qui il en attend plus.

«Matteo est un joueur qui peut encore en donner. C’est sûr que la blessure d’Anthony, ce n’est pas une bonne nouvelle. Il va falloir réfléchir pour voir comment on va faire.»

En amorçant la rencontre avec des jeunes, Garde les mettait au défi tout en reposant ses cadres.

«On est dans une phase de préparation, ce ne sont pas des conclusions définitives, mais les matchs donnent des enseignements qui sont près de ceux que je prends dans les entraînements», a soutenu Garde.

Si des jeunes comme Clément Bahiya et Ken Krolicki ont bien paru, ça n’a pas été le cas de tout le monde.

«Certains jeunes sont un peu plus en avance et d’autres ont un peu plus de travail.

«Je ne m’attendais pas à ce que ce soit facile, mais je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il y ait à ce point-là certains joueurs qui ne donnent pas les réponses que j’attendais», a souligné Garde.

Profondeur

Pour en revenir à la profondeur de l’effectif, il n’y a pas que les partisans qui s’en inquiètent.

«Je me questionne sur la profondeur du groupe depuis un moment. Ça fait quatre semaines qu’on est ensemble, j’ai une vue assez précise de qui va pouvoir nous aider et pour qui ça sera difficile», admet Garde.

Il aimerait évidemment ajouter quelques pièces et le match de ce soir et ses enseignements pourraient forcer les choses.

«Si j’avais pu bouger avant, j’aurais bougé avant. Mais effectivement, ça peut aussi déclencher un certain nombre de choses et de réajustements dans l’effectif.»

Il a rappelé que le moment n’était pas propice à des transferts outre-mer, car on est à mi-saison en Europe.

«À cette période-ci de la saison, il est parfois difficile de sortir un joueur de l’Europe.»

Par ailleurs, il a commenté les rumeurs liant l’Impact à Claudio Marchisio et Amadou Fonfara.

«Parfois, il y a de bonnes rumeurs et parfois il y a de mauvaises rumeurs. C’est peut-être un sur deux.»

Voyez les commentaires de Rémi Garde dans la vidéo ci-dessus.