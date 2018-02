Des descentes d’entraînement difficiles pour le Canada en bob à quatre

Les trois équipages canadiens de bobsleigh à quatre ont connu des ennuis, mercredi soir, lors des troisième et quatrième descentes d’entraînement aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le traîneau piloté par Christopher Spring a obtenu le meilleur résultat à chacune des descentes, en réalisant les septième et dixième meilleurs temps. Joshua Kirkpatrick, Cameron Stones et Neville Wright complètaient l’équipage.

Le médaillé d’or en bob à deux Justin Kripps s’est classé 12e lors de la troisième descente avant de terminer 21e à la quatrième. Alexander Kopacz, Jesse Lumsden et Oluseyi Smith font partie de l’équipage de Kripps.

Nick Poloniato et ses coéquipiers Bryan Barnett, Lascelles Brown et Ben Coakwell ont conclu ces descentes en 23e et 12e position.

L’Autrichien Benjamin Maier et son équipage ont été les plus rapides lors de la troisième descente d’entraînement, tandis que les Allemands de Francesco Friedrich ont réalisé le meilleur chrono lors de la quatrième.

Le traîneau sud-coréen piloté par Won Yun-jong s’est classé deuxième à chacune des descentes entraînements.