Christophe Normand se joint aux Eskimos

Les Eskimos d’Edmonton ont embauché le centre-arrière québécois Christophe Normand, mercredi.

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a passé les trois dernières campagnes chez les Blue Bombers de Winnipeg. Durant son séjour au Manitoba, il a amassé 86 verges en 11 portées, ajoutant 53 verges par la passe. En défense, le joueur de 6 pi et 2 po et 238 lb a effectué neuf plaqués.

Normand a été en uniforme pour les 18 rencontres des Bombers en 2017.

Par ailleurs, Edmonton a aussi fait signer des contrats au receveur de passes Rory Kohlert et au secondeur Jeremiah Rose.