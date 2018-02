Chris Tillman signe pour un an avec les Orioles

Les Orioles de Baltimore ont accordé un nouveau contrat au lanceur Chris Tillman, mercredi.

L’organisation du Maryland n’a pas dévoilé la valeur de l’entente.

Tillman a éprouvé des ennuis en 2017, remportant une seule de ses huit décisions et conservant une moyenne de points mérités de 7,84. Lors de chacune des quatre campagnes précédentes, il avait obtenu au moins 11 victoires, récoltant 16 gains pendant les saisons 2013 et 2016.

Ayant joué uniquement pour les Orioles depuis son arrivée au sein des grandes ligues en 2009, le partant revendique une fiche de 73-55 et une moyenne de 4,43 en carrière dans les majeures.

Cameron Maybin retourne en Floride

Les Marlins de Miami ont accordé un contrat d’un an au voltigeur Cameron Maybin.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée.

Maybin effectuera un retour avec l’organisation floridienne, pour qui il a évolué de 2008 à 2010. La saison passée, il a joué avec les Angels de Los Angeles et les Astros de Houston, aidant ceux-ci à remporter la Série mondiale. Au cours du calendrier régulier, il a conservé une moyenne au bâton de ,228, en plus de totaliser 10 circuits et 35 points produits.

Le vétéran de 30 ans a cogné 56 longues balles et fait marquer 287 points en 910 rencontres du baseball majeur.