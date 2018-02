Carlos Gomez jouera chez les Rays

Les Rays de Tampa Bay ont fait signer une entente d’un an et de 4 millions $ au voltigeur Carlos Gomez, mercredi.

Le site FanRag Sports a rapporté le tout en après-midi, précisant que le contrat comprend quelques bonis de performance.

Gomez, 32 ans, a porté l’uniforme des Rangers du Texas au cours des deux dernières campagnes. En 2017, il a maintenu une moyenne au bâton de ,255, totalisant 17 circuits et 51 points produits en 105 matchs.

L’ancien des Mets de New York, des Brewers de Milwaukee et des Astros de Houston a frappé pour ,256 depuis ses débuts dans les ligues majeures en 2007. Il a cogné 133 longues balles et fait marquer 504 points.