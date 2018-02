Alshon Jeffery a été opéré

Le receveur de passes des Eagles de Philadelphie Alshon Jeffery a subi mercredi une opération pour traiter une déchirure de la coiffe du rotateur de l’épaule.

Le site NFL.com a rapporté le tout en avant-midi sans préciser la durée de sa convalescence, mais en précisant que Jeffery avait subi cette blessure pendant le dernier camp d’entraînement de son équipe. Cependant, cela ne l’a pas empêché de disputer la saison 2017 et de mener les siens vers la conquête du Super Bowl.

Pendant la plus récente campagne, le joueur de 28 ans a récolté 789 verges et neuf touchés en 57 attrapés. En duels éliminatoires, l’ancien des Bears de Chicago a ajouté 219 verges et trois majeurs en 12 réceptions.

Dans la NFL, il a amassé 5338 verges et 35 touchés par la voie aérienne.