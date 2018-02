Un espoir de 18 ans des Predators brûle les Olympiques

L'espoir des Predators de Nashville Eeli Tolvanen connaît tout un tournoi aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

L'attaquant de 18 ans trône au sommet de la compétition avec neuf points, dont trois buts, en quatre rencontres.

Ses plus proches poursuivants sont le Slovène Jan Mursak et son compatriote Petri Kontiola, avec six points chacun.

En janvier dernier, le directeur général des Predators, David Poile, avait mentionné que Tolvanen pourrait faire le saut dans la Ligue nationale de hockey dès cette saison, après sa campagne dans la KHL.

En quarts de finale, Tolvanen et ses coéquipiers affronteront le Canada.

Deux autres espoirs de la LNH se démarquent

Les attaquants Ryan Donato (États-Unis), 21 ans, et Kirill Kaprizov (Russie), 20 ans, connaissent eux aussi du succès jusqu'ici.

Donato, qui appartient aux Bruins de Boston, est le joueur américain le plus productif du tournoi avec cinq points, dont quatre buts, en quatre affrontements.

Kaprizov, qui appartient pour sa part au Wild du Minnesota, a inscrit quatre buts en autant de matchs. Il est ainsi au premier rang des buteurs, à égalité avec Donato et son compatriote Ilya Kovalchuk.