Stephen Adekolu revient dans le nid des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mardi qu’ils avaient réembauché le receveur de passes Stephen Adekolu pour la prochaine saison.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 200 lb s'est joint aux Moineaux en août dernier et a disputé cinq rencontres avec la formation montréalaise, sans capter un seul ballon.

L'ancien des Gaiters de l'Université Bishop's s'était retrouvé avec les Lions de la Colombie-Britannique en 2014, après son stage universitaire. En 47 rencontres dans la Ligue canadienne de football, Adekolu a saisi trois passes pour des gains de 43 verges.