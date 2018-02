Samuel Houde tranche le débat

Les Saguenéens de Chicoutimi ont retrouvé le chemin de la victoire en l’emportant face aux Cataractes de Shawinigan au compte de 4-3 en prolongation, mardi soir au Palais des Sports de Jonquière.

C’est finalement Samuel Houde qui a donné la victoire aux locaux grâce à un tir bien précis lors d’une entrée de zone. À ce moment, les Sags avaient près du double des lancers des visiteurs et passaient plusieurs minutes dans le territoire des Cataractes.

«On a fait beaucoup mieux offensivement que lors du dernier match face aux Remparts. On aurait pu mettre ce match hors de portée à plus d’une reprise, mais on a arrêté de mettre de la pression sur leurs défenseurs», a dit l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Le défenseur des Sags Stephen Templeton a profité de l’occasion pour inscrire son premier but en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec quand il a ouvert la marque à mi-chemin en première période.

Les Shawiniganais se sont toutefois assurés de créer l’égalité quand Jérémy Manseau a sauté sur une rondelle qu’Alexis Shank a eue de la difficulté à maîtriser.

Les hommes de Jean ont ensuite repris les devants en troisième période grâce au septième but de la saison de Mathieu Desgagnés, mais Samuel Blier a ramené tout le monde à zéro peu de temps après.

Ensuite, Samuel Houde a mis la marque à 3-2 en faveur des Bleus, mais les Cataractes sont de nouveau revenus dans le match grâce à au but de Vasily Glotov.