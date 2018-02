Pheonix Copley, le gardien du «Pôle Nord»

Pheonix Copley joue au hockey dans la ville du chocolat, mais vous retrouverez plutôt des cannes de bonbon sur son masque.

Le gardien de but des Bears de Hershey est aussi énigmatique que sa ville natale, là où c’est Noël 365 jours par année.

Copley est né à North Pole, en Alaska.

«North Pole, c’est une petite ville ordinaire de 2000 personnes au centre de l’Alaska. Les gens me posent des questions là-dessus presque à tous les jours. Certains me demandent même si on se promène sur des ours polaires pour aller à l’école!»

Pourtant, les quelque 2200 habitants de la communauté située à 20 minutes de Fairbanks aiment bien s’amuser avec le nom de leur village. On y retrouve notamment un magasin de décorations de Noël ouvert à l’année, des pancartes de Noël et un Père Noël qui vous affirmera qu’il est le seul et unique Santa Claus.

«Le hockey est très populaire là-bas et la température est similaire à celle du Canada, lance le gardien de 26 ans. J'ai grandi avec deux frères et on passait notre temps à l'extérieur à jouer au hockey.»

Jamais repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey, Copley est le premier gardien de but né en Alaska à se rendre dans la LNH.

«Ty Conklin (qui a grandi en Alaska) et Martin Brodeur ont toujours été mes idoles. J'ai même eu la chance d'aller voir jouer Brodeur une fois en Californie quand j'avais 8 ans.»

Le gardien sous contrat avec les Capitals de Washington jusqu’en 2019 fait partie des 13 Alaskiens qui ont su se frayer un chemin jusque dans la cour des grands. Au sommet de cette liste, on retrouve un certain Scott Gomez, originaire d’Anchorage, fort d’une fiche de 756 points en 1079 parties dans la LNH.

Prochain gardien no 2 à Washington?

Acquis des Blues de St. Louis le 27 février 2017 dans l’échange impliquant notamment le défenseur Kevin Shattenkirk, Copley pourrait voir plus d’action dans la LNH la saison prochaine.

Avec une fiche de 10-12-3, une moyenne de buts alloués de 2,98 et un taux d’efficacité de 0,894 cette saison dans la Ligue américaine, le produit de l’Université Michigan Tech ne joue pas son meilleur hockey. Il est tout de même pressenti pour seconder Braden Holtby la saison prochaine alors que son contrat prévoit une entente à un volet pour la saison 2018-2019.

«J'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. Je dois m'assurer de continuer à m'améliorer tous les jours, indique Copley. Je me concentre uniquement sur ce qui se passe sur la glace.»

Si c’est le cas, ne vous étonnez pas de le voir arborer fièrement un masque à l’effigie de son village natal.

Un masque orné de cannes de bonbon à l’image de North Pole, Alaska.

(Voyez le reportage d’Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus)