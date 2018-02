Olympiques: le Canada disqualifié en finale du relais féminin

La formation canadienne a été pénalisée en finale du relais féminin 3000 mètres de patinage de vitesse courte piste et n’a donc pas obtenu de médaille, mardi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le quatuor sud-coréen (4 min 07,361 s) l’a emporté au terme d’une course enlevante, mais controversée. Même si elles ont fini loin derrrière, les Italiennes (4:15,901) ont pris le deuxième rang, car en plus des représentantes de l’unifolié, les Chinoises ont également été punies par les officiels après un long visionnement de la reprise vidéo.

Les Pays-Bas ont mérité le bronze en remportant la finale B.

Pourtant, le Canada avait bien amorcé la course, s’emparant de la tête à quelques reprises. Cependant, durant la seconde moitié de la finale A, une patineuse sud-coréenne a chuté et Valérie Maltais a trébuché sur celle-ci, ce qui a ruiné les chances de son pays. Également, la Québécoise a touché une rivale italienne et les superviseurs de l’épreuve ont, semble-t-il, jugé qu’elle avait suffisamment nui à son opposante.

Avant 2018, les Canadiennes avaient toujours obtenu une médaille à cette épreuve olympique. Par ailleurs, Jamie Macdonald a été laissée de côté pour la finale A. Les autres membres du quatuor de l’unifolié étaient Marianne St-Gelais, Kim Boutin et Kasandra Bradette.