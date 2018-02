Olympiques: Kaillie Humphries et Phylicia George au 5e rang

Les Canadiennes Kaillie Humphries et Phylicia George occupent le cinquième rang après les deux premières descentes de l’épreuve féminine de bobsleigh à deux présentées mardi aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Les deux femmes ont remis un temps total de 1 min 41 60 s, réalisant la troisième meilleure performance en deuxième manche, soit 50,88.

Pour leur part, les Allemandes Mariama Jamanka et Lisa Buckwitz (1:41,26) sont en tête, devant les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs (1:41,33). Un autre duo germanique, soit celui d’Annika Drazek et de Stephanie Schneider (1:41,56), est troisième.

En plus de l’équipe Humphries-George, deux tandems de l’unifolié se retrouvent dans le top 10. Alysia Rissling et Heather Moyse (1:41,76) sont septièmes, tout juste devant leurs compatriotes Christine De Bruin et Melissa Lotholz (1:41,85).

Les deux manches finales auront lieu mercredi.