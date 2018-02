Nick Holden échangé aux Bruins

Les Bruins de Boston ont fait l'acquisition du défenseur des Rangers de New York Nick Holden, mardi.

En retour, la formation new-yorkaise a mis la main sur le défenseur Rob O'Gara et un choix de troisième tour en 2018.

Holden a disputé 55 matchs avec les Rangers cette saison, ayant inscrit 12 points, dont trois buts. Il a aussi évolué avec l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus plus tôt dans sa carrière.

Les Rangers avaient déjà annoncé, au début du mois, qu’ils allaient changer considérablement le visage de l’équipe. Le président Glen Sather et le directeur général Jeff Gorton avaient même expliqué leur décision en conférence de presse.

«À l’approche de la date limite des transactions plus tard ce mois-ci et en vue de cet été, nous allons nous concentrer à ajouter de jeunes joueurs compétitifs qui ont de la vitesse, des habiletés et du caractère», avait-on mentionné.