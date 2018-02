Ligue des champions : Messi met fin à la malédiction de Chelsea

Lionel Messi a répondu à Willian dans le match nul entre le FC Barcelone et Chelsea (1-1) tandis que le Bayern Munich a tué tout suspense face à Besiktas (5-0), mardi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Les Catalans ont eu beau avoir la possession, ils n'ont jamais vraiment inquiété les Blues. Pire, c'est Chelsea qui aurait dû marquer si Willian n'avait pas trouvé les montants par deux fois.

Le Brésilien a fini par trouver le cadre, son troisième but dans la compétition, à la 62e minute, au sortir d'un bon décalage d'Eden Hazard à l'entrée de la surface.

Mais Lionel Messi a -enfin- réussi à lever la "malédiction": muet jusque-là face aux Blues en huit rencontres, l'Argentin a fait sauter le verrou en profitant d'une grosse erreur d'Andreas Christensen (75e).

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich n'a pas fait de sentiment face à Besiktas (5-0): les Turcs rapidement réduits à dix suite à l'exclusion de Domagoj Vida (16e), le géant allemand n'a pas eu à forcer son talent.

Thomas Müller (43e, 66e), Kingsley Coman (53e) et Robert Lewandowski (79e, 88e) ont fait le travail et le Bayern a un pied et demi en quarts de finale avant le match retour, prévu le 14 mars.