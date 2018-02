Le Pro-Am Gagné-Bergeron débarque au Centre Vidéotron

Les organisateurs du Pro-Am Gagné-Bergeron avaient promis de mettre le paquet pour le 10e anniversaire de l’événement. Ils ont tenu parole en déménageant leurs activités au Centre Vidéotron, où ils espèrent convaincre «de très gros noms» du monde du hockey à se joindre à la fête devant 10 000 personnes.

Si la formule reste la même pour le match caritatif qui aura lieu le 9 août prochain au profit d’organismes venant en aide aux enfants de la région de Québec, la présentation de cette édition spéciale au Centre Vidéotron amènera un cachet unique pour les 22 hockeyeurs amateurs ayant déjà confirmé leur place.

«Ça va être un succès, j’en suis sûr, et j’ai hâte de voir si on va ouvrir les balcons dans les estrades. Ça ne se peut pas qu’on aille pas 10 000 personnes!», a lancé le président du comité organisateur, Alain Rioux.

Marchand en vedette

Pour avoir le moyen de leurs ambitions, les artisans du Pro-Am prévoient tout mettre en œuvre pour courtiser quelques-uns des meilleurs joueurs de la Ligue nationale (LNH). Des 20 patineurs qui embrasseront la cause, 15 ont été dévoilés lors de la conférence de presse de mardi matin.

Du lot, outre Patrice Bergeron qui prête son nom à l’événement, on retrouve son coéquipier chez les Bruins de Boston Brad Marchand, ainsi que Phillip Danault, David Desharnais et Jonathan Marchessault, le meilleur pointeur des Golden Knights de Vegas. Le défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic agira comme capitaine honoraire.

«Il y a certains [joueurs] à qui on a parlé, d’autres à qui on va le faire prochainement. De toute façon, on va avoir cinq autres gros joueurs, que ce soit de très gros noms ou de gros noms», a expliqué Rioux, ne voulant pas vendre la mèche pour les candidats pressentis.

«Il y a de très gros noms avec lesquels on a déjà un contact. Les joueurs, surtout de nos jours, ont beaucoup de choses durant l’été et de dire oui tout de suite, c’est difficile pour les gars. Il y a des gars qui vont donner leur réponse en début d’été. Mais ce seront de gros noms qui remplir les cinq trous qui restent», a ajouté l’ancien attaquant Simon Gagné, l’autre coprésident d’honneur.

Gagné, qui a pris sa retraite en 2015, rechaussera d’ailleurs les patins pour l’occasion. Il a également convaincu ses anciens partenaires du Lightning de Tampa Bay, Martin St-Louis et Vincent Lecavalier, d’en faire de même, de quoi raviver des souvenirs dans la tête des amateurs.

«Il fallait quelque chose de spéciale pour me sortir de ma retraite. On voulait faire quelque chose de gros pour le 10e anniversaire», a rappelé celui qui a aussi porté les couleurs des Flyers de Philadelphie, des Kings de Los Angeles et des Bruins.

Pour le reste, il est permis de spéculer. Sidney Crosby, qui a évolué en compagnie de Bergeron à plusieurs reprises sur la scène internationale, était dans la mire de Rioux, l’an passé. Le nom de Brent Burns figure sans doute aussi dans les cartons, lui qui partage le même vestiaire que Vlasic.

Simple Plan comme finale

Question d’ajouter à la singularité de cette édition anniversaire, le groupe Simple Plan livrera une performance d’une quarantaine de minutes après la rencontre. Le prix du billet (25 $) inclura le stationnement, le match et le spectacle.

Rioux a salué la collaboration de Québecor et de la Ville de Québec, qui inscrira cette journée à sa liste d’événements communautaires tenus annuellement à l’amphithéâtre.

En plus de Leucan, le Pignon Bleu et la Fondation Philippe Boucher, la Fondation Simple Plan et la Fondation Maurice Tanguay amasseront l’argent. En neuf ans, près de 1 million $ a été remis pour les enfants.

Joueurs confirmés

-Patrice Bergeron (Boston)

-Simon Gagné

-Marc-Édouard Vlasic (San Jose)

-Brad Marchand (Boston)

-Vincent Lecavalier

-Martin St-Louis

-Phillip Danault (Montréal)

-David Desharnais (Rangers)

-Thomas Chabot (Ottawa)

-Alex Chiasson (Washington)

-Yanni Gourde (Tampa Bay)

-Jonathan Huberdeau (Floride)

-David Savard (Columbus)

-Jonathan Marchessault (Vegas)

-Antoine Vermette (Anaheim)

-Entraîneurs : Michel Bergeron, Philippe Boucher et Dave Morissette