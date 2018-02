Le Claude Giroux des beaux jours

Claude Giroux n’a pas juste une petite barbe rousse ressemblant au orange du logo de l’équipe. Il est le cœur et l’âme des Flyers de Philadelphie. Quand le capitaine joue à la hauteur de son talent, les Flyers redeviennent une formation menaçante.

Sur le strict plan des statistiques, Giroux connaît une renaissance. L’an dernier, il avait connu une saison loin de sa production habituelle avec 58 points (14 buts, 44 aides) en 82 rencontres.

Même si on est toujours en février, le Franco-Ontarien a déjà surpassé son total de points de la saison 2016-2017.

Giroux compte 70 points (20 buts, 50 aides) en 60 matchs. Avant les rencontres de mardi, il se retrouvait au quatrième rang des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Tu veux toujours être le meilleur possible, a rappelé Giroux mardi, après l’entraînement matinal. Je ne voulais pas revivre une autre mauvaise saison. Mais quand l’équipe joue bien, tu as logiquement de meilleurs chiffres.»

«L’an dernier, je ne jouais pas à 100 %, a-t-il poursuivi. Cette année, je me sens mieux. Je profite aussi de la contribution de Sean Couturier. Il est un joueur vraiment intelligent et il protège bien la rondelle. Il y a une belle complicité entre nous. Je peux dire que c’est vraiment plus plaisant que la saison dernière. »

Du centre à l’aile

Les Flyers ont grimpé au classement depuis le 4 décembre, alors qu’ils venaient de freiner une série de 10 revers (0-5-5) en défaisant les Flames de Calgary 5-2.

Giroux a été au cœur de la relance de son équipe en amassant 42 points à ses 34 derniers matchs.

Dave Hakstol a pris un bon pari en début de saison en déplaçant Giroux de la position de centre à l’aile gauche. L’entraîneur en chef a ainsi offert un rôle plus offensif à Couturier comme premier centre de l’équipe. Le capitaine des Flyers a rapidement accepté sa nouvelle mission.

«Pour être honnête, je n’y pensais pas trop, a-t-il précisé. Je ne savais pas si j’étais pour rester à l’aile. Je voulais m’améliorer à ma nouvelle position. Ce n’était pas un choc pour moi. Dans le junior, je jouais à l’aile. Les Flyers avaient décidé de m’utiliser au centre à mes débuts.»

Pas si mauvais...

À l’image de Giroux, Voracek a aussi une barbe bien rousse. Le Tchèque de 28 ans a également trouvé une façon de rebondir après une année plus ordinaire.

«Ce n’était pas une saison misérable pour Claude et moi l’an dernier, s’est défendu Voracek. Je sais que les médias en ont fait une grosse histoire. Dans cette ligue, tu es jugé selon tes statistiques. Quand tes chiffres baissent, les gens parlent toujours d’une mauvaise année. Mais ce n’est pas toujours le cas. J’étais bien plus déçu de notre exclusion des séries que de mes statistiques personnelles.

«Je sais que nous avons le talent, Claude et moi, pour produire au rythme d’un point par rencontre, a-t-il continué. Et c’est ce à quoi les gens s’attendent aussi. Cette saison, nous avons rebondi. Claude a un peu plus de liberté à l’aile gauche et il s’amuse.»

À Montréal, Jonathan Drouin pourrait aussi jouir d’une plus grande liberté sur le flanc gauche. Mais il n’y a pas un Sean Couturier pour remplir un trou au centre avec le Canadien.