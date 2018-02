L’attente est lourde pour les joueurs du Tricolore

À quelques jours de la date limite des transactions dans la LNH, certains joueurs du Canadien ont hâte d’être fixés sur leur sort.

C’était d’ailleurs l’un des points de discussion entre Renaud et Dany lors de l’émission #Lavoie-Dubé, mardi.

«C’est une distraction, c’est clair que c’est un problème», croit Dany.

«Ça affecte tout le monde, pas seulement les joueurs qui sont au cœur des rumeurs de transactions», précise-t-il.

«Quand on joue au Centre Bell, j’ai l’impression qu’on veut jouer pour les partisans, mais quand on est à l’étranger, on cherche quelque chose à s’accrocher», explique Renaud.

Appelé à commenter la situation à l’issue de l’entraînement matinal mardi, Charles Hudon n’a pas caché que l’attente peut être très longue pour certains.

«Les gars seuls dans la chambre d’hôtel peuvent y penser, mais en même temps, il ne faut pas trop s’en faire avec ça. C’est plus difficile quand on est en voyage», avoue-t-il.

