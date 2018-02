La Coupe Vanier de retour à Québec

Renversement de situation total dans le dossier de la Coupe Vanier alors que le championnat canadien de football universitaire sera présenté au PEPS en 2018 et 2019.

En janvier dans nos pages, le président du conseil d’administration du Rouge et Or Jacques Tanguay confirmait que l’Université Laval retirait sa candidature pour la Coupe Vanier 2018, parce que USports tardait à dévoiler son choix de l’institution hôtesse.

«Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée, a résumé Tanguay. En se retirant, on ne voulait pas donner l’impression que USports pouvait attendre jusqu’en mars ou avril pour arrêter son choix. On ne voulait pas que notre campagne de billets de saison soit trop avancée.»

Mardi, le président et directeur général de USports, Graham Brown, était de passage à Québec en compagnie de son bras droit, Lisette Johnson Stapley. Une rencontre avec Tanguay et le directeur gérant de l’équipe, Gilles D’Amboise, était à l’agenda. Les négociations ne sont pas terminées, mais tout va rondement et le PEPS sera l’hôte des deux prochaines éditions de la Coupe Vanier.

«USports souhaite miser sur notre expérience, a souligné Tanguay, dont le comité organisateur a accueilli l’événement en 2009, 2010, 2013 et 2015. On avait le choix de dire non et ce ne fut pas une décision imposée. Nous sommes très, très heureux de la tournure des événements. Quand on a parti le Rouge et Or, on voulait faire la promotion du football. La Coupe Vanier est un événement primordial. Même quand le Rouge et Or n’était pas présent (2009 et 2015), les amateurs ont très bien répondu et ça vaut la peine de la présenter de nouveau pour les partisans.»

D'autres options sur la table

USports ne s’est pas tourné vers le Rouge et Or faute d’une autre option sérieuse assure Tanguay.

«Je ne veux pas dévoiler l’identité des autres universités, mais USports nous a confirmé qu’il avait d’autres options sur la table. On l’aurait pris pour un an, mais USports souhaitait attacher l’événement pour deux ans. On n’a pas de problème.»

La dernière entente était également de deux ans. Hamilton a accueilli les deux dernières éditions de la Coupe Vanier. Le Rouge et Or s’est incliné par la marque de 39-17 devant les Mustangs de Western en novembre dernier.

Au départ, Brown souhaitait présenter la Coupe Vanier conjointement avec la Coupe Grey, comme ce fut le cas en 2007 et 2012 à Toronto et en 2011 à Vancouver, mais les négociations n’ont pas abouti.

À moins d’une énorme surprise, le RSEQ sera représenté à la Coupe Vanier 2018, qui sera disputée le 24 novembre. Le champion de la Coupe Dunsmore accueillera le vainqueur de l’Atlantique le 17 novembre à l’occasion de la Coupe Uteck, dans un duel dont l’issue laisse peu de doutes.