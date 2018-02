Jarome Iginla aimerait poursuivre sa carrière

L'attaquant Jarome Iginla pourrait bien poursuivre sa carrière comme joueur dans le hockey professionnel.

Le vétéran de 40 ans s'est entraîné avec les Bruins de Providence, mardi matin, le club-école des Bruins de Boston dans la Ligue américaine.

«J'aimerais jouer encore, a-t-il dit au The Providence Journal. On peut dire que c'est la première étape de venir ici et voir comment ça se passe.

«Je voulais voir si je pouvais encore jouer à ce niveau. Je n'ai aucune entente en ce moment.»

Iginla revient de quatre mois de convalescence après une opération à une hanche.

En 1554 matchs dans la Ligue nationale de hockey, le choix de premier tour (11e au total) des Stars de Dallas en 1995 a amassé 1300 points, dont 625 buts.

4 months after hip surgery, Jarome Iginla on ice with @AHLBruins today. Iginla: 'I’d love to still play. This is kind of the 1st step, getting out here & seeing how it is... I wanted to see if I can still go. I don’t have any deals at this point' pic.twitter.com/LiWaOQfTzG