Les Sénateurs d’Ottawa ont placé le nom de l’attaquant Gabriel Dumont au ballottage, mardi.

Ainsi, les autres équipes de la Ligue nationale de hockey pourront réclamer le Québécois et s’il ne trouve pas preneur mercredi midi, il sera rétrogradé au club-école situé à Belleville.

Dumont a récolté un but et une mention d’aide en 30 parties avec les Sénateurs et le Lightning de Tampa Bay cette saison. L’ancien du Canadien de Montréal avait d’ailleurs été sélectionné au ballottage par Ottawa le 22 novembre dernier.

Celui ayant évolué avec les Voltigeurs de Drummondville pendant son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec n’a pas joué dans la Ligue américaine en 2017-2018.

Il avait totalisé 10 points en 20 matchs de saison régulière avec le Crunch de Syracuse, filiale du Lightning, en 2016-2017. En séries éliminatoires, il avait ajouté 11 points en 22 sorties.

Taylor Chorney est disponible

Les Capitals de Washington ont de leur côté inséré le nom du défenseur Taylor Chorney au ballottage.

L’arrière de 30 ans sera cédé au club-école situé à Hershey s’il n’est pas réclamé.

Chorney a récolté un but et trois mentions d’aide en 24 matchs avec les Capitals cette saison, tout en conservant un différentiel de +8.

Toutefois, il n’a disputé que deux rencontres avec Washington depuis le début de l’année 2018, incluant celui de jeudi contre le Wild du Minnesota.

Le gaucher a totalisé 22 points, dont quatre filets, en 165 joutes en carrière dans la Ligue nationale.