Et de cinq pour Custio Clayton!

Le boxeur Custio Clayton vient d'accueillir un cinquième enfant dans sa famille. Sa conjointe a donné naissance à une petite fille, lundi.

Inutile de dire que le nouveau champion WBO international des mi-moyens ne chôme pas. Surtout qu'il amorce sa préparation en prévision de son prochain combat qui aura lieu le 31 mars prochain.

«C’est fantastique! On a maintenant trois garçons et deux filles. Ce n’est pas facile, mais on y arrive», a révélé le boxeur en entrevue à TVA Sports.

Lorsqu'ils sont arrivés au Québec en 2014, Clayton et sa conjointe essayaient d'ajouter un membre à leur famille depuis plus de trois ans. Ils ne savent pas si c'est l'air du Québec, mais trois enfants sont venus au monde depuis leur arrivée.

«Ils m’apportent beaucoup de motivation. Je donne le meilleur de moi-même sur le ring pour eux.»

Être père de cinq enfants tout en menant une carrière sportive aussi exigeante, ce n'est pas de tout repos. Mais le boxeur de 30 ans avoue qu'il ne pourrait pas y arriver sans sa précieuse alliée, Charis Diggs.

«Il en fait beaucoup. Nous sommes une équipe», avoue la conjointe du pugiliste.

