Un sixième revers de suite pour le CH

Jakub Voracek a marqué en prolongation pour procurer une victoire de 3-2 aux Flyers contre le Canadien de Montréal, mardi à Philadelphie.

Le Bleu-Blanc-Rouge était en avance lors des derniers instants de la rencontre, mais Voracek a frappé une première fois avec 1 min 25 s à jouer pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. Le Tchèque a terminé sa soirée de travail avec une récolte de trois points.

À voir : Sommaire

Un neuvième filet cette saison pour Petry

Deslauriers corrige Manning

Byron marque un premier but en un mois

Le Tricolore montre ainsi une séquence globale de six revers et une série de sept défaites sur les patinoires adversaires. Le club de la Pennsylvanie n’a quant à lui pas perdu en temps réglementaire à ses neuf plus récentes sorties.

Échanges de politesses

Le défenseur Jeff Petry a été l’auteur du seul filet de la première période, à l’aide d’un tir frappé. Le vétéran a touché la cible pour une neuvième fois cette saison, établissant une nouvelle marque personnelle.

La recrue Nolan Patrick a toutefois ramené les deux équipes à la case départ en profitant d’un relais parfait de son capitaine Claude Giroux pour trouver le fond du filet, lors d’un avantage numérique. Sur la séquence, Giroux et Voracek ont respectivement récolté leurs 50e et 55e mentions d’aide de la saison.

Le scénario s’est répété lors du troisième engagement. Paul Byron a tout d’abord permis au Canadien d’espérer en inscrivant son 14e but de la campagne avant que Voracek ne crée l’égalité lorsque son tir a dévié sur le bâton de Max Pacioretty.

Acquis des Red Wings de Detroit lundi, Petr Mrazek regardait son premier match du banc, puisqu’Alex Lyon était d’office devant la cage des Flyers. En l’absence de Michal Neuvirth et Brian Elliott, blessés, la recrue a réalisé 25 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price disputait une 552e partie pour le Canadien, devançant Patrick Roy au deuxième rang de l’histoire de la concession. Seul Jacques Plante, avec 556 rencontres, le devance. Il a repoussé 30 tirs.

Phillip Danault effectuait un retour au jeu, lui qui n’a pas joué depuis le 13 janvier dernier en raison d'une commotion cérébrale qu'il a subie en étant atteint par un tir du défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara.

Le Canadien, qui concluait un voyage de quatre parties à l’étranger, sera de retour au Centre Bell pour affronter les Rangers de New York, jeudi. Les Flyers accueilleront pour leur part les Blue Jackets de Columbus, le même jour.

PROLONGATION

1:26 - BUT - Jakub Voracek (PHI) sert un tir parfait à Price, c'est le but!

1:08 - Claude Giroux (PHI) rate une belle chance

0:35 - Carey Price (MTL) réalise un bel arrêt devant Voracek, seul devant lui

TROISIÈME PÉRIODE

18:35 - BUT - Jakub Voracek (PHI) permet aux Flyers de créer l'égalité après le retrait du gardien Alex Lyon à la faveur d'un 6e attaquant

13:40 - Un tir de Jonathan Drouin (MTL) frappe le poteau

10:37 - Phillip Danault (MTL) est puni pour avoir asséné un coup de bâton à un rival

8:45 - BUT - Posté devant le filet, Paul Byron (MTL) reçoit le disque de Tomas Plekanec et marque, 2-1 Montréal

7:00 - Alex Lyon (PHI) réalise un bel arrêt aux dépens d'Alex Galchenyuk (MTL)

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:30 - Carey Price (MTL) réussit un arrêt spectaculaire aux dépens de Claude Giroux (PHI)

12:30 - Un tir de Jakub Voracek (PHI) frappe le poteau

10:35 - Artturi Lehkonen (MTL) est puni pour avoir fait trébucher un rival

8:36 - Nicolas Deslauriers (MTL) jette les gants devant Brandon Manning (PHI), l'emporte de façon assez décisive

7:18 - BUT - Nolan Patrick (PHI) fait dévier une passe parfaite de Claude Giroux (PHI) derrière Price, les Flyers créent l'égalité 1-1 en av. numérique

6:54 - Carey Price (MTL) est sonné après avoir reçu un puissant tir de Shayne Gostisbehere (PHI) en plein masque

6:41 - Jordie Benn (MTL) est puni pour obstruction

6:35 - Nicolas Deslauriers (MTL) et Byron Froese (MTL) se butent à Lyon, l'un après l'autre

4:21 - Alex Lyon (PHI) réalise un bel arrêt avec le gant sur un tir de Max Pacioretty (MTL) qui provenait de l'enclave

1:13 - Brendan Gallagher (MTL) tire directement sur le poteau

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

19:10 - Brendan Gallagher (MTL) profite d'une ouverture sur l'aile droite, s'avance et prend un puissant tir, stoppé par Lyon

17:47 - BUT - Jeff Petry (MTL) fait dévier un tir de Karl Alzner, Alex Lyon est déjoué, 1-0 MOntréal

15:30 - Jeff Petry (MTL) est frustré par Lyon après avoir reçu une belle passe de Daniel Carr

7:45 - Alex Lyon (PHI) stoppe Plekanec et Gallagher coup sur coup

6:15 - Tomas Plekanec (MTL) prend un tir à angle fermé qui passe bien près de se frayer un chemin sous le gardien des Flyers, Alex Lyon

0:00 - Début du match