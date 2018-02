Daniel Nestor passe au deuxième tour en double à Marseille

Le Canadien Daniel Nestor a obtenu son billet pour le deuxième tour de double du tournoi ATP de Marseille en compagnie de son coéquipier roumain Florin Mergea, mardi, en défaisant le Bosnien Damir Dzumhur et le Croate Antonio Sancic en deux manches de 7-6 (10) et 6-4.

La paire gagnante a profité de trois de ses huit balles de bris, dont deux lors de la deuxième manche, pour prendre l’ascendant. Au total, ils ont remporté 33 des 58 échanges de la rencontre, qui a duré 81 minutes.

Nestor et Mergea pointent respectivement aux 71e et 73e du classement en double de l’ATP, tandis que Dzumhur et Sancic sont 217e et 64e.

Les vainqueurs croiseront maintenant le fer avec le Sud-Africain Raven Klaasen et le Néo-Zélandais Michael Venus. Respectivement 27e et 17e sur l’échiquier mondial, ils sont les favoris du tournoi.