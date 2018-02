Bear Woods s’entend avec les Argonauts

Les Argonauts de Toronto ont annoncé mardi le retour du secondeur Bear Woods pour la saison 2018, lui consentant un contrat d’une saison.

L’ancien des Alouettes de Montréal a rejoint ses anciens patrons, le directeur général Jim Popp et l’entraîneur-chef Marc Trestman, après avoir été libéré par les Moineaux, au mois de juin.

Il a aidé la formation de l’Ontario à remporter la Coupe Grey en vertu d'un gain de 27-24 contre les Stampeders de Calgary en finale de la dernière campagne.

«Bear est un joueur qui mène par l’exemple sur le terrain et à l’extérieur, et il a montré qu’il a ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs de la ligue à sa position, a dit Popp, dans un communiqué. Il a été une part importante de notre conquête et nous sommes excités qu’il soit de retour.»

L’athlète de 31 ans a pris part à 17 rencontres en 2017, réalisant 90 plaqués, un sommet au sein de l’équipe. Il a également réussi deux sacs du quart.