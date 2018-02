Une dernière performance en or pour Virtue et Moir!

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont été décorés d’or au terme du programme libre de l’épreuve de danse de patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang, lundi (heure du Québec).

Il s'agit d'une deuxième médaille d'or pour le tandem, qui participait à ses derniers Jeux en duo.

Crédit photo : AFP

Ayant déjà obtenu le meilleur pointage du programme court (83,67), les représentants de l’unifolié ont obtenu 122,40 points des juges lors de la deuxième étape, concluant la compétition avec un cumulatif de 206,07.

Ils ont devancé les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (205,28) et les Américains Maia et Alex Shibutani (192,59) sur le podium olympique.

Les autres paires canadiennes, composées de Kaitlyn Weaver et d’Andrew Poje ainsi que de Piper Gilles et de Paul Poirier, ont terminé la compétition aux septième et huitième rangs avec des totaux respectifs de 181,92 et 176,91.

Crédit photo : AFP Une saison presque parfaite

Moir et Virtue concluent ainsi de belle façon une saison exceptionnelle. Ils ont aidé le Canada à décrocher sa première médaille d’or à ces jeux avec leurs excellentes performances dans le cadre de la compétition par équipe de patinage artistique. Ils avaient terminé au premier rang autant du programme court que du programme libre.

Après une pause de deux ans, le couple a fait un retour à la compétition en 2017. Ils ont remporté trois épreuves du Grand Prix de l’ISU cette saison, avant de se contenter de l’argent lors de la Finale.

Crédit photo : AFP Les deux patineurs, qui s’entraînent à Montréal, ont remporté l’or en danse aux Jeux de Vancouver. Quatre ans plus tard, à Sotchi, ils avaient obtenu deux médailles d’argent, en danse et en équipe.

Moir et Virtue, qui ont porté le drapeau canadien pendant la cérémonie d’ouverture, prennent part à leurs derniers Jeux olympiques.