Un pas de plus pour améliorer le rythme au baseball

Les hautes instances du baseball majeur ont annoncé, lundi, une série d’initiatives visant à améliorer le rythme du jeu dès la saison 2018.

«Je suis heureux qu’on ait été en mesure d’exposer à l’Association des joueurs le besoin de prendre des démarches concrètes pour améliorer le rythme du jeu, avec la coopération des athlètes, a commenté le commissaire Rob Manfred, sur le site web du baseball majeur. Ma forte préférence est de continuer le dialogue avec les joueurs afin de trouver des solutions acceptables pour tout le monde.»

Même si une annonce a été effectuée, il serait faux de parler de changements importants à l’heure actuelle. Un chrono ne sera pas implanté pour forcer les lanceurs à s’exécuter plus rapidement, ni entre les différents frappeurs. L’objectif est d’abord d’offrir l’opportunité d’accélérer le jeu sans utiliser de telles minuteries qui viendraient, selon plusieurs, dénaturer le baseball.

Parmi les nouvelles règles en vigueur, le nombre de visites au monticule sans qu’il y ait un changement de lanceur sera limité à six par équipe dans un match de neuf manches. Le temps alloué entre les manches et lors de l’arrivée d’un nouveau lanceur sera également réduit à un peu plus de deux minutes dans un match régulier. Les arbitres seront appelés à faire respecter ces délais.

Place au calendrier préparatoire

Pendant que les camps d’entraînement se poursuivent pour les différentes équipes avec l’arrivée des joueurs de position, le calendrier préparatoire sera lancé cette semaine.

Le premier match est prévu mercredi à Scottsdale, en Arizona, lorsque les Diamondbacks se mesureront à la formation de l’Université Arizona State. Les Blue Jays disputeront pour leur part leur première rencontre présaison, vendredi, en recevant les Phillies de Philadelphie, à Dunedin, en Floride.