Shea Weber pas de retour cette saison?

Que se passe-t-il avec Shea Weber?

Absent depuis plus de deux mois (son dernier match remonte au 16 décembre), le défenseur n’est toujours pas de retour avec les Canadiens, et ce, même s’il a recommencé à patiner bien avant Andrew Shaw, lui qui est tout près du but.

L’informateur de TVA Sports Renaud Lavoie a écrit sur Twitter lundi matin que Weber n’était pas assuré de reprendre du service d’ici la fin de la saison.

Concernant Shea Weber. Son retour au jeu cette saison n'est pas encore assuré. #LavoieDubé @CanadiensMTL — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 19 février 2018

