Robin Lehner blessé, Linus Ullmark rappelé

Les Sabres de Buffalo ont rappelé le gardien Linus Ullmark de leur filiale de Rochester, dans la Ligue américaine de hockey, lundi avant-midi.

Selon la chaîne radiophonique WGR 550, cette décision serait reliée à une blessure au bas du corps ennuyant Robin Lehner. Ce dernier a été chassé de la rencontre de samedi face aux Kings de Los Angeles après avoir concédé quatre buts en 30 tirs, dans un revers de 4-2. Son cas serait évalué quotidiennement.

Ullmark a conservé une fiche de 18-9-4, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,924 avec le club-école cette saison. Il a également remporté son seul match de la campagne avec Buffalo.

En milieu d’après-midi, les Sabres avaient rendez-vous avec les Capitals de Washington.

Lucas Wallmark prend le chemin de la LAH

Les Hurricanes de la Caroline ont cédé l’attaquant Lucas Wallmark à leur club-école de Charlotte, dans la Ligue américaine.

Le joueur de 22 ans a disputé cinq matchs dans la Ligue nationale cette saison et a inscrit son premier but en carrière le 30 décembre contre les Blues de St. Louis.

Il a aussi amassé 13 filets et 23 mentions d’aide pour 36 points en 34 rencontres avec la filiale.

Wallmark a obtenu 46 points, dont 24 buts, en 67 sorties lors de la campagne 2016-2017 de la LAH. Il a été un choix de quatrième tour – le 97e au total, des Hurricanes en 2014.

Dean Kukan absent au moins une semaine

Les Blue Jackets de Columbus devront se passer du défenseur Dean Kukan pour une durée minimale d’une semaine en raison d’une blessure au haut du corps.

Cependant, l’organisation de l’Ohio n’a pas divulgué davantage de détails à ce sujet, se contentant de préciser que le nom du principal intéressé avait été placé sur la liste des éclopés. Le Suisse de 24 ans a été incapable de compléter le match de dimanche contre les Penguins de Pittsburgh. Cette saison, il a inscrit quatre mentions d’aide en 10 parties avec Columbus.

Par ailleurs, les Jackets ont rappelé l’arrière Ryan Murray et l’attaquant Zac Dalpe de leur filiale de Cleveland, dans la Ligue américaine.

Murray n’a pas joué au sein du circuit Bettman depuis le 27 noembre à cause d’une blessure au dos subie durant un affrontement face au Canadien de Montréal. Il a amassé cinq points, dont un but, en 24 duels de la Ligue nationale en 2017-2018. Dalpe a été blanchi en 10 joutes avec le grand club cette saison, mais a récolté neuf buts et 14 mentions d’aide pour 23 points en 28 matchs avec les Monsters.