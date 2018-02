Peter Polansky et Denis Shapovalov avancent à Delray Beach

Les Canadiens Peter Polansky et Denis Shapovalov ont bien entamé leur parcours en double du tournoi de Delray Beach, lundi, défaisant le Suédois Robert Lindstedt et le Croate Franko Skugor en trois manches de 4-6, 6-3 et 10-2.

La paire défaite a connu ses pires moments au service lors du super bris d’égalité, commettant trois doubles fautes en six échanges quand elle mettait la balle en jeu.

Au total, Lindstedt et Skugor ont commis 13 doubles fautes et subi le bris trois fois en six occasions. Les représentants de l’unifolié ont eux-mêmes offert 13 balles de bris à leurs adversaires, mais ils ont limité les dégâts en ayant le dessus à 11 reprises.

Polansky et Shapovalov pointent respectivement aux 232e et 760e échelons au classement mondial en double, tandis que Lindstedt et Skugor sont 60e et 40e. Les gagnants affronteront au deuxième tour les vainqueurs du duel opposant Matthew Ebden et Donald Young à Max Mirnyi et Philipp Oswald.

En simple, Shapovalov croisera le fer avec Ivo Karlovic tandis que Polansky fera face à Jared Donaldson.