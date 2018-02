Déception pour Alex Boisvert-Lacroix

Alex Boisvert-Lacroix a obtenu le meilleur résultat dans une journée à oublier pour le Canada en terminant 11e à l'épreuve de 500 mètres en patinage de vitesse de longue piste, lundi à l'Ovale de Gangneung.

Gilmore Junio et Laurent Dubreuil ont fini respectivement 17e et 18e de l'événement remporté par le Norvégien Havard Lorentzen, dont le chrono de 34,41 s constitue un nouveau record olympique. Le Sud-Coréen Min Kyu Cha (+0,01) et le Chinois Tingyu Gao (+0,24) l'ont accompagné sur le podium.

«Pas pour faire le touriste»

Boisvert-Lacroix, qui occupait le deuxième rang au classement mondial avant l'épreuve, s'inscrivait parmi les prétendants logiques en ayant obtenu deux victoires en Coupe du monde cette saison. Jumelé au Finlandais Mika Poutala dans la 18e et dernière paire du programme, le patineur originaire de Sherbrooke détenait la clé pour accéder au podium. Son chrono de 34,93 l'a laissé à 28 centièmes de seconde de la troisième marche.

«Quand j’ai regardé sur le tableau et que j’ai vu que j’étais 11e, ç’a été une petite déception. Je ne suis pas venu aussi pour faire le touriste, comme je l’avais dit avant de partir pour venir ici», a-t-il avoué.

Dubreuil: «Même pas proche»

Un peu plus tôt, Dubreuil s'est assuré de fournir sa meilleure course dans les circonstances. Tantôt malade, tantôt blessé à l'aine durant la saison, il a rappelé le stress vécu en janvier en raison des procédures d'appel d'un autre patineur de l'équipe canadienne, William Dutton, qui revendiquait à sa place le troisième poste du pays pour cette épreuve de 500 m des Jeux.

«Au début de l'année, j'avais fait 34,7 sur une Coupe du monde et 34,80 quand j'avais gagné [à Heerenveen le 11 novembre]. À un certain moment dans l'année, j'ai eu la forme pour faire ce temps-là [34,41 de Lorentzen]. C'est vraiment quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, je n'avais juste pas la forme. J'aurais pu patiner la course de ma vie, mais avec les jambes que j'avais, je n'aurais pas été sur le podium, même pas proche non plus, je pense», a admis l'athlète originaire de Lévis, qui participera au 1000 m de vendredi, tout comme Alexandre St-Jean.

La dernière médaille olympique du Canada dans cette épreuve masculine remonte aux Jeux de Nagano en 1998, où Jeremy Wotherspoon et Kevin Cockett avaient terminé deuxième et troisième.