Nicolas Deslauriers le catalyseur

Publié aujourd'hui à 15h29

Mis à jouraujourd'hui à 15h39

Depuis le début de la saison, les moments de réjouissance ont été très rares pour les partisans des Canadiens.

Selon moi, Nicolas Deslauriers se veut la révélation de la saison 2017-2018 du Tricolore. Il est l’un des seuls joueurs qui a su émerveiller les amateurs sur une base régulière.

Vous aimez le voir se défoncer. Même chose pour moi. J’adore un joueur comme Deslauriers qui ne ménage pas ses efforts lorsqu’il saute sur la glace.

Le Québécois de 26 ans a étonné avec sa fougue et sa combativité. Et vous êtes sûrement comme moi, j’adore quand il laisse aller ses émotions lorsqu’il marque un but. C’est rafraîchissant.

La décision des Canadiens de lui accorder un contrat de deux ans s’avère la bonne. Je ne voulais pas qu’il se retrouve ailleurs, car une équipe comme Montréal a besoin d’un joueur comme Deslauriers.

L’athlète de St-Anicet possède un physique imposant, il est capable d’intimider l’adversaire et il a surtout un très bon coup de patin. Et en plus, c’est un gars de chez nous qui est fier de porter les couleurs des Canadiens.

Depuis qu’il a été acquis des Sabres le 4 octobre dernier, Deslauriers a impressionné avec le nombre de mises en échec qu’il peut donner dans une partie.

D’ailleurs, il domine tous les joueurs de la Ligue nationale pour la moyenne de mises en échec par rencontre avec 4,4. Il est suivi par Mark Borowiecki (3,9), des Sénateurs, et Zac Rinaldo (3,7), des Coyotes. Et en plus, il sait demeurer discipliné parce que ses mises en échec sont percutantes mais légales.

Le même chemin que Bégin

À cela, vous ajoutez ses sept buts en 36 matchs et vous avez un joueur qui peut avoir un rôle important sur un quatrième trio pour les deux prochaines saisons.

Je l’ai déjà écrit et je vais le faire encore une fois : Deslauriers me fait penser à Steve Bégin, qui a joué pour les Canadiens de 2003 à 2009.

Les deux sont arrivés de Buffalo. Ce sont deux joueurs habités par une grande détermination, qui dérangent l’adversaire et qui peuvent marquer, de temps à autre, des buts qui vont faire la différence. Bégin en avait inscrit 11 en 2005-2006.

Bégin était devenu un des favoris de la foule. Deslauriers suit le même chemin.