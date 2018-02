Mario Durocher vient en aide à un ami de longue date

Récemment nommé entraîneur adjoint chez le Drakkar de Baie-Comeau, Mario Durocher a accepté le poste en premier lieu pour venir en aide à un ami de longue date.

Durocher et l’entraîneur-chef du club, Martin Bernard, ont déjà connu du succès ensemble dans le passé, ayant notamment remporté la Coupe du Président en 2002 avec les Tigres.

Fort de ses 25 ans d’expérience et libre après avoir quitté les Foreurs il y a quelque temps, Durocher ne pouvait refuser l’offre que lui a faite le Drakkar.

«C'est le temps intéressant de l'année et le fait que je connaisse bien Martin est la raison principale pour laquelle je vais lui donner un coup de main», a mentionné le principal intéressé, lundi, au «Magazine LHJMQ».

Durocher estime que le Drakkar forme «une bonne équipe de hockey, avec de bons jeunes», qui risque fort d’obtenir sa part de succès dans les prochaines saisons.

Toutefois, le club n’a pas offert le rendement souhaité dernièrement, et c’est précisément pour cette raison que le directeur général de l’équipe, Steve Ahern, a contacté l’expérimenté entraîneur.

«Depuis le début de l'année, le rendement n'est pas adéquat», a-t-il admis.

«Un moment donné, nos joueurs doivent rentrer dans la philosophie et avec une personne de plus derrière le banc, on va s'assurer qu'ils la respectent.»

