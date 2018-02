L’Océanic revient de l’arrière et arrache un point aux Mooseheads

S’ils ne le savaient pas encore, les Mooseheads ne doivent jamais prendre les joueurs de l’Océanic de Rimouski comme battus.

En retard par quatre buts après 20 minutes de jeu, la troupe de Serge Beausoleil a démontré sa force de caractère en revenant de l’arrière pour arracher un point à leurs opposants, lundi après-midi au Scotiabank Centre de Halifax.

Les Mooseheads ont vu leur honneur sauvé par Raphaël Lavoie. L’attaquant de 17 ans a atteint le plateau des 25 buts en déjouant Colten Ellis en prolongation. Il a ainsi permis à son équipe de l’emporter 6-5 sur l’Océanic.

Lavoie avait déjà marqué en première période. Les locaux menaient 5-1 grâce à Benoit-Olivier Groulx, Connor Moynihan et au doublé de Filip Zadina.

Or, l’Océanic a refusé d’abdiquer en s’inscrivant quatre fois au pointage par la suite, dont le but égalisateur inscrit par Alexis Lafrenière, son deuxième de la rencontre, avec un peu plus de trois minutes à disputer au dernier engagement. Les autres buts des Bas-Laurentiens appartiennent à Mathieu Bizier et Anthony Gagnon.

Un match inspirant

«Sur la route dans un deuxième match en 24 heures, les gars ont trouvé les ressources pour revenir. C’est un match très inspirant, même si la déception est là pour la défaite. Ce fut une sortie plus difficile pour Colten, mais les gars lui en doivent plus d’une depuis le début de la saison», a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

Rimouski demeure à deux points des Mooseheads et du deuxième rang du classement général dans la LHJMQ.