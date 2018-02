J.D. Martinez fait sauter la banque à Boston

Le joueur autonome J.D. Martinez a signé un contrat avec les Red Sox de Boston, lundi.

L’entente est d’une durée de cinq ans, mais le frappeur de puissance peut y mettre fin après deux saisons, selon le réseau ESPN. Plusieurs sources avancent un montant total de 110 millions $.

Martinez, 30 ans, a frappé 45 circuits la saison dernière, ce qui lui a conféré le troisième rang dans le baseball majeur, derrière Giancarlo Stanton et Aaron Judge. Il a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,303 et une moyenne de puissance de ,690 en plus d’amasser 104 points produits.

Le voltigeur a partagé son temps entre les Tigers de Detroit et les Diamondbacks de l’Arizona en 2017. La puissance de Martinez sera la bienvenue à Boston. Même s’ils ont décroché le titre de la section Est de l’Américaine, les Red Sox ont frappé le quatrième plus bas total de longues balles du baseball majeur (168) au cours de la dernière campagne.