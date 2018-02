Jason Zucker s'impose face aux Islanders

L’attaquant Jason Zucker a inscrit ses 24e et 25e buts de la saison pour aider le Wild du Minnesota à vaincre les Islanders de New York par le pointage de 5-3, lundi après-midi, à Brooklyn.

Zucker a brisé une égalité de 2-2, en deuxième période, et marqué le dernier but du Wild au troisième tiers.

Le jeune Suédois Joel Eriksson Ek avait d’abord ouvert le pointage pour les visiteurs, obtenant ainsi son deuxième but de la saison. Matt Cullen et Tyler Ennis ont aussi touché la cible en plus de récolter une mention d’aide chacun.

Les défenseurs Ryan Suter et Matt Dumba ont chacun participé à deux buts du Wild.

Le gardien Devan Dubnyk a signé le gain après avoir repoussé 32 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Du côté des Islanders, Jaroslav Halak a fait face à 32 lancers et il a cédé cinq fois.

Dans la défaite, l’attaquant Anders Lee a marqué son 30e but de la campagne. Ross Johnston et Tanner Fritz ont également déjoué Dubnyk. Pour Fritz, il s’agissait d’un premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Le capitaine des Islanders John Tavares a été blanchi de la feuille de pointage.