Jason Motte de retour chez les Cardinals

Les Cardinals de St. Louis ont accordé un contrat des ligues mineures comprenant une invitation à leur prochain camp d’entraînement au lanceur Jason Motte, lundi.

Le releveur de 35 ans a évolué avec le club du Missouri de 2008 à 2014, dominant la Ligue nationale de baseball avec 42 sauvetages en 2012. Au cours des trois dernières années, il a porté l’uniforme des Cubs de Chicago, des Rockies du Colorado et des Braves d’Atlanta.

Durant la plus récente campagne, il a remporté sa seule décision et conservé une moyenne de points mérités de 3,54 en Géorgie. Il a alloué 20 buts sur balles et réussi 27 retraits sur des prises en 40 manches et deux tiers.

Motte a préservé 60 parties dans le baseball majeur.