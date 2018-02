«Il me reste beaucoup d’énergie» - Alex Harvey

Le fondeur Alex Harvey n’a pas toujours pas remporté la médaille olympique qui lui est si chère. Toutefois, il lui reste encore deux chances de se reprendre et il compte bien y mettre le paquet.

«Il me reste beaucoup d’énergie dans le corps et je me sens très bien, a souligné Harvey lors d’une entrevue lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de la chaîne TVA, lundi. J’étais très satisfait [de ma course] au 15 kilomètres. C’était très serré pour un départ individuel comme ça au contre-la-montre.»

«J’ai très bien skié, j’ai très bien géré ma course. J’ai été battu par d’autres qui étaient plus forts que moi. C’est aussi simple que ça.»

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges avait pris le huitième rang lors du skiathlon, puis n’avait pu se qualifier lors du sprint. À sa troisième épreuve, Harvey a terminé septième au 15 km.

Le Québécois a par la suite fait l’impasse sur le relais 4 x 10 km. Aucun fondeur ne participe aux six épreuves de ski de fond, selon Harvey, et il s’est simplement retiré de celle qu’il jugeait avoir le moins de chance de remporter une médaille.

«Il n’y a pas de panique, il n’y a pas de gros changements à faire, a continué Harvey. On va continuer à faire ce qu’on fait de bien.»

Harvey participera, mercredi, au sprint par équipe en compagnie de Len Valjas ainsi qu’au 50 km, samedi.

