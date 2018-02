Dopage russe au curling: Kennedy n’est pas surpris

Marc Kennedy, un des membres de l’équipe canadienne de curling aux Jeux de Pyeongchang, n’a pas été surpris quand il a appris que le Russe Alexander Krushelnytsky avait échoué un test antidopage.

«J’aurais été surpris si ce n’était pas venu de la Russie, a-t-il affirmé au Toronto Sun. Il y a un système institutionnalisé. Les athlètes doivent se doper. La plupart des gens vous diraient qu’ils [les Russes] ne devraient même pas être ici. Et je suis d’accord avec cela.»

Le curleur russe et sa femme, Anastasia Bryzgalova, ont remporté le bronze en curling mixte après avoir défait la Norvège la semaine dernière. Les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris ont décroché l’or tandis que l’argent est allé aux Suisses Jenny Perret et Martin Rios.

Une enquête officielle a été ouverte lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après qu’il eut été révélé que les échantillons «A» et «B» de Krushelnytsky contenaient du meldonium, une substance interdite depuis le 1er janvier 2016.

«Nous sommes dans un sport où le dopage ne donne pas un grand avantage, a ajouté Kennedy. Mais je pense aux athlètes dans des sports comme le biathlon ou le ski de fond qui sont toujours confrontés à cela. C’est incroyable qu’on permette [aux Russes] d’être là.»

Même si le dopage a moins d’impact sur les performances au curling que dans d’autres sports, Kennedy croit qu’il est possible d’en tirer profit, surtout en curling mixte. «Au nombre de coups de balai que tu donnes, il serait positif pour un athlète de récupérer rapidement et de pouvoir balayer encore et encore.»

Le Comité olympique russe est suspendu par le Comité international olympique à cause du dopage généralisé qui règne dans ce pays. Plus d’une centaine d’athlètes ont toutefois été admis aux Jeux de Pyeongchang sous la bannière des Athlètes olympiques de Russie.