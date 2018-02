Dominic Oduro doit être patient

Avec les performances encourageantes de Raheem Edwards à l’aile droite, la situation de Dominic Oduro n’ira pas en s’améliorant et le principal intéressé se retrouve dans une situation où il doit attendre une transaction.

La semaine dernière, Rémi Garde confiait au collègue Patrick Leduc que le Ghanéen ne faisait plus partie de ses plans.

On cherche maintenant à l’échanger et Oduro, que nous avons croisé dimanche, est dans l’attente.

« Quand je suis revenu, j’ai rencontré l’entraîneur et nous en sommes venus à la conclusion que c’était mieux que je sois échangé parce que je n’aurais pas le temps de jeu que je voulais », a-t-il confirmé.

« J’aimerais que quelque chose se produise rapidement parce que ce n’est pas agréable de ne pas jouer et de regarder les matchs quand tu sais que tu pourrais ajouter une certaine valeur sur le terrain. »

Respect

Le vétéran de 32 ans n’est pas étonné de la situation parce qu’il a vécu plusieurs changements d’entraîneurs au cours de sa carrière.

« Ça fait 13 ans que je suis dans cette ligue, j’ai vu de nouveaux entraîneurs arriver et je sais que quand c’est le cas, ils veulent faire des changements et essayer de nouvelles choses et je respecte ça. »

Oduro s’est entretenu avec Garde à plus d’une reprise et il a dit avoir apprécié son honnêteté.

« Je respecte la décision de l’entraîneur. En tant que joueur, on doit toujours respecter les décisions de l’entraîneur, je suis un vétéran et je comprends ça. »

Il concède tout de même qu’il aurait préféré être informé de son sort plus tôt, ce qui lui aurait donné plus de temps pour se trouver un plan B.

Être prêt

Dans l’attente du dénouement du dossier, Oduro entend se comporter en bon professionnel et donner son maximum à l’entraînement.

« Je me tiens en forme et je me tiens prêt s’il a besoin de moi, même si je sais que je ne fais pas partie des plans. »

En bon coéquipier, il fait le nécessaire pour ne pas déranger ses coéquipiers et ne pas devenir une distraction.

« Il ne faut pas que je perde ma concentration, je dois être là pour soutenir mes coéquipiers. »

Gros salaire

Après deux bonnes saisons dans lesquelles il a obtenu huit buts (2015) et six buts et autant de passes décisives (2016), Oduro a piqué du nez en 2017 avec seulement un but en 25 apparitions.

Il sait également que son salaire de 330 000 $ est une pierre d’achoppement dans les discussions avec les autres formations de la MLS.

« Je sais que quand il y a des discussions avec une autre équipe, mon salaire revient toujours sur le sujet.

« Mais je crois que j’ai mérité mon salaire après 13 ans dans cette ligue et je ne veux pas me vendre au rabais. »

Pour le moment, il n’est pas question d’envisager d’aller en USL.

« Je ne veux pas manquer de respect à la USL, mais je crois que j’ai encore les atouts nécessaires pour jouer en MLS. »

Son ami et cochambreur, Evan Bush, tâche de l’appuyer comme il le peut dans l’attente d’un dénouement.

« J’essaie seulement de le soutenir moralement. C’est un professionnel qui se présente pour travailler de la bonne façon. »