Bubba Watson grimpe plusieurs échelons

L’Américain Bubba Watson est passé du 117e au 40e rang du classement mondial du golf masculin mis à jour lundi, grâce à sa victoire à l’Omnium Genesis de la PGA acquise la veille.

L’homme de 39 ans a obtenu un premier gain au sein du circuit professionnel depuis 2016, lui qui est double vainqueur du Tournoi des Maîtres.

Pour sa part, Dustin Johnson occupe toujours le sommet. Le golfeur des États-Unis devance l’Espagnol Jon Rahm ainsi que ses compatriotes Jordan Spieth et Justin Thomas. L’Anglais Justin Rose complète le top 5.

Le Canadien Adam Hadwin a grimpé de sept échelons et se retrouve en 50e place. De leur côté, Graham DeLaet, Mackenzie Hughes et Nick Taylor sont respectivement 128e, 174e et 196e.

Par ailleurs, l’ancien numéro 1 mondial Tiger Woods est 544e, en hausse de six rangs.