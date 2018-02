Brett Favre craint de perdre ses repères

En tant qu’homme de fer de la NFL, le quart-arrière retraité Brett Favre a encaissé sa part de coups durant sa carrière. À 48 ans, il vit maintenant dans l’inquiétude de perdre ses repères.

La légende, qui a obtenu 297 départs de suite de 1992 à 2010, s’est confiée dans une entrevue à CNN auquelle prenait part le docteur Bennet Omalu, celui-là même qui a découvert l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) chez les joueurs de football il y a quelques années.



«Je suis capable de vivre comme je le veux pour le moment, a-t-il confié. Je suis actif... Demain, ça pourrait être complètement différent. Demain, peut-être que je ne me souviendrai plus de qui je suis, d’où je vis, et c’est une réalité effrayante pour nous, les joueurs de football.»

Favre aurait d’ailleurs bien du mal à voir ses petits-fils absorber des chocs s'ils décidaient de se lancer dans le sport.

«Mon petit-fils de huit ans n’a pas encore décidé s’il jouera au football. Je ne l’encouragerai pas. Je ne l’empêcherai pas de jouer, mais je vais grincer des dents chaque fois que mon petit-fils recevra un tacle, car je sais ce que ça implique physiquement.»

À ses yeux, il n'existe qu'une seule solution pour rendre le football plus sécuritaire.

«Ne jouez pas.»